نصبوا عليه ودهسوه بالعربية.. ضبط شخصين لنصبهما على مالك محل في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بالقاهرة؛ لقيامهما بالنصب على مالك محل والاصطدام به باستخدام سيارة حال محاولتهما الهرب.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم) مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولة به "لاذت بالفرار" وذلك حال سيره بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما (سائق، عاطل "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما بالنصب على المجني عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالي على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجني عليه ثم قام بمغافلته محاولاً الهروب "دون دفع المبلغ المالي" إلا أن المجني عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولاذا بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.