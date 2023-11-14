منظومة إلكترونية لـ"قضاء التأديب".. بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وقَّع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، بروتوكول تعاون - هو الأول من نوعه - بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الربط والتكامل الإلكتروني وبلورة إجراءات قضاء التأديب والخدمات المتعلقة به.

ذكرت النيابة الإدارية أن البروتوكول جاء خلال زيارة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، لمعالي المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء.

وفد النيابة الإدارية ضم كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار جعفر عبد الرحمن، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارين أعضاء وحدة التحول الرقمي، ووحدة العلاقات العامة والمراسم.

استقبل وفد النيابة الإدارية كل من: المستشار أحمد عبود، رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار أحمد حامد، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار عصام شعراوي، الأمين العام المساعد للعلاقات العامة وشئون مكتب رئيس مجلس الدولة، والمستشار تامر أبو زيد الدقاق، الأمين العام المساعد للشئون المالية، والمستشار وائل سعد علي هلال، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، والمستشار محمد يسري الشيخ، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالله حسن رسلان، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد شتا عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن البروتوكول يهدف لوضع رؤية واستراتيجية موحدة لقضاء التأديب، يتم من خلالها تطوير نظام العمل المشترك بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، والتبادل المعلوماتي عبر منظومة إلكترونية شاملة لإجراءات إيداع القضايا والمحاكمة والطعون التأديبية، ومتابعة جلسات المحاكم التأديبية، وإتاحة الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل المعلومات.

وفي نهاية اللقاء، قام كلُ من المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.