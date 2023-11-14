استشهاد ضابط.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة أخطر بؤرة إجرامية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل استشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن عقب تبادل لإطلاق النار مع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط.

قالت الوزارة في بيان إن تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتي تعمل في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم في قضايا قتل عمد – شروع في قتل – سلاح " ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام – الأمن المركزى) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد نقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي".