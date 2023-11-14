ترسانة أسلحة تحوي "قنابل وقناصة".. ماذا وجدت الداخلية بوكر "بؤرة أسيوط" الإجرامية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت وزارة الداخلية عن المضبوطات خلال مداهمتها أخطر بؤرة إجرامية في أسيوط، والتي أسفرت عن استشهاد ضابط شرطة ومقتل 6 مطلوبة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه عثر بحوزتهم على (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6 بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلي - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية).

كانت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتي تعمل في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم في قضايا قتل عمد – شروع في قتل – سلاح " ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام – الأمن المركزى) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد نقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي".