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"جثة طائرة" تثير لغزا داخل المطاحن شارع فيصل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشؤطة على جثة شخص داخل مطاحن جنوب القاهرة بشارع فيصل غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أربعيني داخل المطاحن.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وعثر على جثة شخص يدعى "س.م." يبلغ من العمر 40 سنة مقيم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من علو.

فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث انتظارًا لوصول النيابة العامة لمناظرة الجثمان فيما يستمع الضباط إلى أقوال العاملين لتحديد وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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