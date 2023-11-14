الشقة من حق مين؟.. خطوات التمكين من مسكن الزوجية دون محامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

حدد القانون المصري بعض الخطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، إذا ما قام الزوج بتطليقها باعتباره مسكن للحضانة، والمشرع رسم للزوجة الطريق للتمكين من مسكن الزوجية سواء عن طريق إقامتها دعوى قضائية بنفسها ضد زوجها أو من خلال طلب ذلك من المحامي العام.

ويستعرض "الخليج 365" الأسئلة القانونية الخاصة بقرار التمكين بمسكن الزوجية، والإجراءات القانونية المطلوبة، وكم تستغرق هذه الإجراءات من الوقت على النحو التالي:-

مسكن الزوجية؟

مسكن الزوجية هو السكن الذي يعيش فيه الزوجان والأبناء، وغالباً ما يكون هذا السكن هو المكان الذي تم فيه الزواج.

هل منزل الزوجية حق للزوجة؟

يحق للزوجة الحصول على مسكن الزوجية في حالة منعها من دخول هذا المسكن لأي سبب كان، سواء كان هذا المنع من الزوج أو من شخص آخر، وسواء كان هذا المنع عنادًا صريحًا في منعها من دخول المسكن أو بالتحايل على ذلك ببيع منزل الزوجية أو بتأجيره لشخص آخر، سواء كان متواطئاً مع الزوج أم لا.

لمن يصدر التمكين من مسكن الزوجية في حالة استمرار الزواج؟

وفي حالة أن العلاقة الزوجية كانت لا تزال مستمرة، هنا يصدر القرار من النيابة العامة بالتمكين المشترك لكلا الزوجين. أما في حال انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق، فهنا تحصل المطلقة على التمكين بنفسها من المسكن في حال كانت حاضنة للأطفال.

ماذا يحدث إذا تم استئجار منزل الزوجية؟

لا يوجد فرق وفي كلتا الحالتين تحصل الزوجة أو المطلقة على قرار التمكين.

هل قرار السماح بتمكين سكن الزوجية مؤقت؟

قرار تمكين منزل الزوجية هو بالفعل قرار مؤقت، لخروج الزوج من بيت الزوجية حتى يتحول المكان لدار حضانة الاطفال.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على التمكين من سكن الزوجي؟

في البداية تم تحرير محضر في مركز الشرطة الذي طلبت منه الزوجة أو الحاضنة المطلقة الدخول إلى المسكن، وتم عرض هذا المحضر على النيابة العامة لتتولى بعد ذلك إصدار أمر بالتمكين من مسكن الزوجية، وصدر قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022، حيث أصبح الإجراء: يتم تقديم طلب للنائب العام مباشرة لطلب التمكين لتتمكن النيابة العامة من إصدار القرار بشكل أسرع.

ما المدة التي يستغرقها طلب الإذن بالحصول على قرار التمكين من مسكن زوجي للمطلقة ذات الحضانة؟

قبل صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 كان الأمر يستغرق من 3 إلى 4 أشهر، أما بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 فقد تراوحت المدة من شهر تقريبا إلى شهرين على الأكثر.

هل يمكن للمطلقة الحاضنة الحصول على مسكن الزوجية بدون محامي؟

لا يشترط القانون حضور محام لتقديم طلب تمكين المسكن الزوجي سواء للزوجة أو المطلقة ذات الحضانة، ولكن من المؤكد أنه الأفضل والأسلم أن يقوم محام متخصص بمباشرة تلك الإجراءات التي تتطلب الخبرة، إمكانية تقديم الطلب بشكل صحيح، وذلك من خلال متابعة الطلب ومن ثم تنفيذ قرار التمكين.

كيف يتم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية؟

يتم تنفيذ قرار تمكين إقامة الزوجية بالقوة القسرية من قسم الشرطة التابع له قسم الإقامة.