شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات خدمية وترفيهية جديدة بين شارع فيصل وكوبرى الشيشينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بمظهر حضاري مبهر، لفت محور المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني الأنظار، في ظل ما يشهده من أعمال تطوير بعد تغطية مسار ترعة المريوطية بالكامل في ذلك المسار، حيث تحول لتحفة فنية بما يتضمنه من موقف سرفيس وساحات انتظار ومنطقة استثمارية وترفيهية منفردة بتخطيط نموذجي على أعلى مستوى من الاحترافية والتنسيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
رصد ”الخليج 365” نسب تنفيذ أعمال التطوير في المسار بالكامل، بطول 650م مقسمة لموقف سرفيس حضاري يستوعب نحو 40 سيارة سرفيس، وساحات انتظار نموذجية لسيارات الملاكي، و"جولدن زون" تضم بارتشينات لمطاعم وكافيهات، ومنطقة ترفيهية، بما يرتقي بواجهة المنطقة ويجذب مرتاديها من المواطنين والسائحين.
وتستهدف خطة التطوير إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات ومواقف سرفيس حضارية ومحال تجارية ومطاعم نموذجية، إلى جانب إنشاء كباري للسيارات والمشاة (يوترن) وممشى حضاري بطول المسار، وذلك في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.
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