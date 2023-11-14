شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات خدمية وترفيهية جديدة بين شارع فيصل وكوبرى الشيشينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمظهر حضاري مبهر، لفت محور المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني الأنظار، في ظل ما يشهده من أعمال تطوير بعد تغطية مسار ترعة المريوطية بالكامل في ذلك المسار، حيث تحول لتحفة فنية بما يتضمنه من موقف سرفيس وساحات انتظار ومنطقة استثمارية وترفيهية منفردة بتخطيط نموذجي على أعلى مستوى من الاحترافية والتنسيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رصد ”الخليج 365” نسب تنفيذ أعمال التطوير في المسار بالكامل، بطول 650م مقسمة لموقف سرفيس حضاري يستوعب نحو 40 سيارة سرفيس، وساحات انتظار نموذجية لسيارات الملاكي، و"جولدن زون" تضم بارتشينات لمطاعم وكافيهات، ومنطقة ترفيهية، بما يرتقي بواجهة المنطقة ويجذب مرتاديها من المواطنين والسائحين.

وتواصل محافظة الجيزة بمعدلات تنفيذ عالية، أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بالقطاعات التالية لكوبري الشيشيني، وذلك من كوبرى الشيشينى حتى كوبرى فلفلة بطول 650 مترا، ومن كوبري فلفلة حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والقطاع الثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

وتستهدف خطة التطوير إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات ومواقف سرفيس حضارية ومحال تجارية ومطاعم نموذجية، إلى جانب إنشاء كباري للسيارات والمشاة (يوترن) وممشى حضاري بطول المسار، وذلك في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.