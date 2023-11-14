شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: براءة اختراع دولية فى النانوتكنولوجى وأمراض النبات بالولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، حصول الدكتور محمد أحمد موسى الشارونى الباحث بالمعهد والمدير الفنى لمعمل النانوتكنولوجى على براءة اختراع دولية من مكتب براءات الاختراع الامريكى United States Patent and Trademark Office - وذلك تحت رقم (US011805773B1, Egypt) فى إبتكار مركب كيميائى آمن وذكى يمكن من ذو فعالية فائقة فى مكافحة عدد من الأمراض النباتية الفطرية والتى تسبب خسائر فادحة للمحاصيل الزراعية خاصة فى ظل التاثيرات السلبية المتزايدة للتغيرات المناخية عالميا.

وأشاد القمحاوى بدور معمل النانو تكنولوجي، فى توظيف العلوم التكنولوجية المتقدمة مثل النانوبيوتكنولوجى والكيمياء التطبيقية فى مجال مكافحة أمراض النبات، مؤكدا إنه لا أمل لمصر في التقدم الاقتصادي بدون بحوث علمية متطورة تخدم القطاع الزراعي وتحقق طموحاته.

وأوضح القمحاوى أنه وفقا للبراءة فقد تم إنتاج وتوظيف مركب كيميائى ينتج لأول مرة عالميا "وتخليق عدد من مشتقاته كيميائيا" للعمل كمضاد فطرى عالى الفعالية بأقل تركيزات ممكنه ودمجه بنظام نانومترى محكم آمن وذكى داخل انسجة النبات المصابة بالمسبب المرضى المستهدف.

أوضح مدير المعهد أن معهد بحوث أمراض النباتات يعمل علي دعم شباب الباحثين المتميزين محليا ودوليا بتهيئة المناخ المناسب لهم لدفعهم على الٳبتكار والمنافسة الدولية فى مجال البحث العلمى وبناء تعاون دولى علمى بين مختلف الهيئات البحثية بدول العالم لخدمة الوطن الحبيب مصر وذلك بتوجيهات معالى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ويقول الباحث، هذا النظام النانومترى يتمتع بتخصصية عالية وذكية فى التعرف على المسبب المرضى المستهدف دون غيره وذلك من خلال نظامين متطورين إحداهما من خلال تتبع أحد بروتينات المسبب المرضى المستهدف المميزة له ومكافحته باقل تركيزات ممكنه داخل سيتوبلازم الخلية النباتية المصابة. ووفقا للبراءة فإنه تم تجربة هذا المركب على نطاق واسع لعدة أعوام تحت ظروف مناخية مختلفة، وأوضحت نتائجه كفاءة عالية فى مكافحة عدد من الأمراض النباتية الهامة ومسبباتها ومن أهمها مسببات أمراض "الذبول الفيوزاريومى لعدد من لمحاصيل الخضر، أعفان الجذور، العفن الرمادى على الفراولة & الطماطم"!وبالتالى من الممكن استخدامه بشكل آمن وفعال فى برامج المكافحة المختلفة مما يقلل من أى خسائر فادحة للحاصلات الزراعية المصرية.

يذكر أن مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الامريكى الذى تم منح الباحث براءة الأختراع منه هو أكبر مكتب براءات اختراع بالعالم، حيث يخضع المتقدم اليه لنيل اى براءة منه لعدد من التقييمات العلمية طوال مراحل التقييم وذلك على أيدى نخبة من العلماء المتخصصين من جامعات عالمية فى كل نقطة من فروع العلوم التى تناولتها موضوع البراءة وذلك قبل الموافقة على منح المتقدم براءة الأختراع.