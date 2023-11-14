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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ضابط شرطة ومقتل 6 عناصر شديدة الخطورة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقي 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط حتفهم، بينما استشهد ضابط شرطة وأصيب معاون أمن عقب تبادل إطلاق النيران بين العناصر وقوات الشرطة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى ( الأمن العام – الأمن المركزى) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها .. حيث أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، وإستشهاد (نقيب/طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى") .. وعُثر بحوزة المتهمين على (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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