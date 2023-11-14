شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجرون بلا أنصار.. إسرائيلى يوثق إهانة وذل فى ترحيل محتجزين فلسطينيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مقطع فيديو مصور من شخص اسرائيلى عملية مشاهد تعكس وحشية جيش الاحتلال فى ترحيل بعض المحتجزين الفلسطينيين .

وظهر فى الفيديو تنكيل واضح من قبل سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين المرحلين ، والذين ظهروا فى المقطع بدون ملابس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر بحق أهالي قطاع غزة ، بالتزامن مع عملية تصعيد في الضفة الغربية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي علي القطاع عن سقوط ما يقرب من 12 ألف شهيد ، بينهم قرابة 5 آلاف طفل خلال القصف الوحشي المستمر علي غزة.

وكان رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، قد ذكر أن القطاع الصحي والعاملين في جهاز الإسعاف والطوارئ يتعرضون لاستهدافات متواصلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن النازحون من غزة وكبار السن والأطفال يسيرون مسافات طويلة للبحث عن أماكن آمنة من القصف الإسرائيلي.

وكشف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن قصف إسرائيلي أوقف قافلة كانت في طريقها إلى مستشفى القدس بغزة لإجلاء 300 مريض، مبينًا أن الطواقم الطبية لا تستطيع انتشال الشهداء والمصابين في غزة بسبب القصف المستمر.

وأوضح "النمس" أن هناك إصابات بالغة الخطورة في غزة جراء القصف الإسرائيلي بقنابل محرمة دوليا، كاشفا عن أن 25 مستشفى من أصل 35 توقف عن العمل، وتعطل أكثر من 51 سيارة إسعاف إثر القصف الإسرائيلي.