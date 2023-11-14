وزارة الصحة: الأنسولين يعمل بشكل أسرع عند حقنه فى البطن

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان : يعمل الأنسولين بشكل أسرع عند حقنه في البطن، وتابعت: يمكن حقن الأنسولين فى البطن والذراع والأرداف وفى مقدمة الفخذ.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الأنسولين والتى تضمنت :-

1- لا يتم حفظ القلم بإبرة متصلة

2- اتباع تعليمات الحفظ على الملصق أو نشرة العبوة

3- يمكن حفظ قلم الأنسولين غير مفتوحة فى الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام

4- حفظ قلم الانسولين فى مكان بارد وجاف

5- عدم ترك قلم الأنسولين فى ضوء الشمس المباشر

6- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية

7- الاحتفاظ بالقلم فى علبة باردة فى حالة السفر.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لمرض السكرى في 14 نوفمبر من كل عام، ومرض السكري هو مرض مزمن يحدث إما عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أوعندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

ويعد الأنسولين هو الهرمون الذي ينظم نسبة الجلوكوز في الدم، فرط سكر الدم، والذي يسمى أيضًا ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، هو أحد الآثار الشائعة لمرض السكري غير المنضبط ويؤدي مع مرور الوقت إلى أضرار جسيمة للعديد من أجهزة الجسم، وخاصة الأعصاب والأوعية الدموية.