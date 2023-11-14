شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد معتدل بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة غد الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 22.