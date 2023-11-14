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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسى بنظيره الزيمبابوى فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
- أشاد الرئيسان بالتطور المستمر فى علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين
- أكدا على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب فى مجالات التعاون التنموى
- الاتفاق على أهمية تطوير التعاون فى مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية
- أشاد رئيس زيمبابوى بما لمسه شخصياً خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة فى فترة زمنية قصيرة
- أكد على تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا الإطار
- شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العمل الأفريقى المشترك فى ضوء استضافة مصر حالياً لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية
- اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الأفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية والدور المحورى لجهود التوسع فى التجارة البينية الأفريقية
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