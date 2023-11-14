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تفاصيل لقاء الرئيس السيسى بنظيره الزيمبابوى فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، رئيس زيمبابوي، الذي يقوم بزيارة لمصر.

 

الرئيس

 

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- أشاد الرئيسان بالتطور المستمر فى علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين 

 

- أكدا على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب فى مجالات التعاون التنموى

 

- الاتفاق على أهمية تطوير التعاون فى مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية

 

- أشاد رئيس زيمبابوى بما لمسه شخصياً خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة فى فترة زمنية قصيرة

 

- أكد على تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا الإطار

 

- شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العمل الأفريقى المشترك فى ضوء استضافة مصر حالياً لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية

 

- اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الأفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية والدور المحورى لجهود التوسع فى التجارة البينية الأفريقية

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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