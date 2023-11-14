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القاهرة الإخبارية: الحوثيون يهددون باستهداف السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - أفادت القاهرة الإخبارية، بأن عبدالملك الحوثي هدد باستهداف السفن الإسرائيلية فى البحر الأحمر.

وقال الحوثي: "مستعدون لأى تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين"، داعيا الحشد العسكري شمال اليمن الاستعداد لحرب إقليمية محتملة.

وتعهد بمواصلة قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، مؤكدا استعداده لأى تبعات لتحركاته ضد إسرائيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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