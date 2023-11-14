شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الحوثيون يهددون باستهداف السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت القاهرة الإخبارية، بأن عبدالملك الحوثي هدد باستهداف السفن الإسرائيلية فى البحر الأحمر.
وقال الحوثي: "مستعدون لأى تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين"، داعيا الحشد العسكري شمال اليمن الاستعداد لحرب إقليمية محتملة.
وتعهد بمواصلة قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، مؤكدا استعداده لأى تبعات لتحركاته ضد إسرائيل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز