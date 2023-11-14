شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة ضيفا فى "المساء مع قصواء" على CBC الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل، اليوم الثلاثاء، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ضيفًا على برنامج "فى المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC ".

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ذكرت الإعلامية قصواء الخلالي أن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية 2024، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامى والانتخابى المصرى.