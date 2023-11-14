شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصحية فى غزة: 25 مستشفى خرجت من الخدمة بسبب القصـف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السلطات الصحية في غزة، أن هناك 25 من أصل 35 مستشفى فى غزة خرجت من الخدمة جراء القصـف الإسرائيلي على القطاع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن جرافات تابعة لجيش الاحتلال أزالت نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 24 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثمانية أشخاص من محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، وآخر من "بيت لحم" الواقعة إلى الشمال من الخليل وإلى الجنوب من "القدس" التي اعتقل منها ستة أشخاص.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة "بيت ريما" ومُخيم "الجلزون" في مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من "قلقيلية"، وواحد من "جنين"، واثنين من "نابلس" شمالًا.