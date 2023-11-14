شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: تحركنا فى أقل من 36 ساعة لتجميع المساعدات وتوصيلها لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف تحرك على نحو واسع في أقل من 36 ساعة لتجميع المساعدات وإرسالها إلى غزة في ظل الحصار الشديد الذي يتعرض له القطاع، موضحًا: «لم يكن هناك أي وقت للاجتماعات، فقد احتجنا إلى التحرك في وقت قصير للغاية».

وأضاف، في مداخلة هاتفية، عبر قناة إكسترا نيوز: «تعاملنا في أكثر من مرحلة، القافلة الأولى كانت أكثر من 106 شاحنات من مختلف المؤسسات، وهذه القوافل ركزت على المساعدات الغذائية بشكل كبير، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والأغطية والملابس».

وتابع عضو التحالف الوطني: «معدل دخول الشاحنات أصبح أسرع عكس الظروف التي مرت بالقافلة الأولى، والمساعدات تتماشى مع الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع حيث نتواصل مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني».