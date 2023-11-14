شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن توافر 17 وحدة سكنية لأعضائها فى مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر 17 وحدة سكنية بمدينتى فى القاهرة الجديدة، وهى كالآتى:

شقة (41) عمارة 35 مساحة 88 مترًا

شقة (44) عمارة 35 مساحة 88 مترًا

شقة (53) عمارة 35 مساحة 103 أمتار

شقة (54) عمارة 35 مساحة 89 مترًا

شقة (22) عمارة 115 مساحة 200 متر

شقة (51) عمارة 115 مساحة 200 متر

شقة (52) عمارة 115 مساحة 200 متر

شقة (4) عمارة 51 مساحة 70 مترًا

شقة (4) عمارة 52 مساحة 70 مترًا

شقة (14) عمارة 47 مساحة 133 مترًا

شقة (32) عمارة 47 مساحة 133 مترًا

شقة (43) عمارة 47 مساحة 133 مترًا

شقة (53) عمارة 47 مساحة 133 مترًا

شقة (54) عمارة 64 مساحة 107 أمتار

شقة (52) عمارة 67 مساحة 160 مترًا

شقة (14) عمارة 24 مساحة 178 مترًا

شقة (52) عمارة 64 مساحة 116 مترًا.

وأضافت نقابة الصحفيين أن التقديم يبدأ اعتبارًا من الخميس (16/11/2023م) بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال (4) أيام نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.

وتابعت :"يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد،التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من الإسكان".