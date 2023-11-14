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وزارة الصحة تكشف 4 نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية، والتى تتضمن:-

 

-متابعة قياس الضغط والسكر بانتظام 

-قياس نسبة الكوليسترول

-تجنب التدخين 

- ممارسة بشكل منتظم 

 

و تشمل اعراض الذبحة الصدرية الشعور بألم في الصدر يشبه  الحرق أو الامتلاء او الضغط ، ايضا قد يحدث ألم في الذراعين او الظهر او الرقبة او الفك.

 

ويشير الخبراء الى وجود أعراض أخرى تتضمن :التعرق، الدوار ضيق التنفس الغثيان

 

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالكشف مجانا من خلال حملة 100 مليون صحة المتواجدة في كل المحافظات يوميا من 9 صباحًا لـ 9 مساءً

 

 

 


نصائح هامة للوقاية من الاصابة بالذبحة الصدرية

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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