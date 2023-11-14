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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية، والتى تتضمن:-
-متابعة قياس الضغط والسكر بانتظام
-قياس نسبة الكوليسترول
-تجنب التدخين
- ممارسة الرياضة بشكل منتظم
و تشمل اعراض الذبحة الصدرية الشعور بألم في الصدر يشبه الحرق أو الامتلاء او الضغط ، ايضا قد يحدث ألم في الذراعين او الظهر او الرقبة او الفك.
ويشير الخبراء الى وجود أعراض أخرى تتضمن :التعرق، الدوار ضيق التنفس الغثيان
ونصحت وزارة الصحة والسكان بالكشف مجانا من خلال حملة 100 مليون صحة المتواجدة في كل المحافظات يوميا من 9 صباحًا لـ 9 مساءً
نصائح هامة للوقاية من الاصابة بالذبحة الصدرية
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