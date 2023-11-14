شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى لموسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
وفى إطار الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول القادم اتخذت المصلحة العديد من الإجراءات قبل موسم الأمطار والسيول لضمان جاهزية محطات الرفع:
1- تطهير أحواض السحب الخاصة بها ، وإصلاح أي أعطال وعمل العمرات المطلوبة.
2- توفير قطع الغيار المطلوبة للمحطات.
3- توفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات .
4- التنسيق مع شركات الكهرباء لإصلاح أي أعطال في خطوط التغذية وصيانة كافة المحولات والمآوي الخاصة بها منعاً لدخول مياه الأمطار إليها .
5- التأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة .
6- العمل على جاهزية المعدات التابعة للمصلحة من الأوناش والكساحات .
7- العمل على ضمان جاهزية وحدات الطوارئ والنظر فى إعادة توزيعها على الأماكن الساخنة.
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