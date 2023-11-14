شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى لموسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تمثل مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الرى والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات وقطاعات الدولة، حيث تتولى المصلحة إدارة وتشغيل 600 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن 440 محطة طلمبات لخدمة شبكة الرى - 105 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف - 55 محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه.

‎وفى إطار الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول القادم اتخذت المصلحة العديد من الإجراءات قبل موسم الأمطار والسيول لضمان جاهزية محطات الرفع:

‎1- تطهير أحواض السحب الخاصة بها ، وإصلاح أي أعطال وعمل العمرات المطلوبة.

‎2- توفير قطع الغيار المطلوبة للمحطات.

‎3- توفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات .

‎4- التنسيق مع شركات الكهرباء لإصلاح أي أعطال في خطوط التغذية وصيانة كافة المحولات والمآوي الخاصة بها منعاً لدخول مياه الأمطار إليها .

‎5- التأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة .

‎6- العمل على جاهزية المعدات التابعة للمصلحة من الأوناش والكساحات .

‎7- العمل على ضمان جاهزية وحدات الطوارئ والنظر فى إعادة توزيعها على الأماكن الساخنة.