كسروا الزجاج الخلفي.. ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من سيارة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره من خلال أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تعليق تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتكسير الزجاج الخلفي لسيارته وسرقة حقيبة من داخلها تحتوي على مبلغ مالي وذلك أثناء تواجده بمقر عمله بمحافظة الجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مهندس اتصالات - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة) باكتشافه سرقة مبلغ مالي من سيارته على النحو المشار إليه، حيث توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق، تاجر أقمشة "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وذلك باستخدام سيارة "ملك وقيادة أحدهما ومنتهية التراخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسيارة المُستخدمة في الواقعة وبحوزتهما (المبلغ المالي المستولى عليه - فرد محلي وطلقتين لذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عن طريق كسر الزجاج الخلفي للسيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.