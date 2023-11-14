لتهنئته بمنصبه الجديد.. النائب العام يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وقد رحب النائب العام بضيفه الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.