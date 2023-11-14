لتهنئته بمنصبه الجديد.. النائب العام يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وقد رحب النائب العام بضيفه الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وقد رحب النائب العام بضيفه الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012