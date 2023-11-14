"صاحبتها خلصت عليها".. التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط واقعة مقتل سيدة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل سيدة على يد صديقتها بميزان داخل مخزن بالمطرية، بسبب خلافات مالية بينهما للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة، عن أن المجني عليها تبلغ من العمر 68 عامًا، وترتدي كامل ملابسها وتوفيت نتيجة إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة ونزيف حاد؛ نتيجة التعدي عليها بآلة حادة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرع إجراء التحريات.

وأقدمت سيدة على قتل صديقتها بسبب مطالبة القتيلة لها بسداد 3 آلاف جنيه كانت اقترضتها المتهمة منها بدائرة قسم شرطة المطرية "كسرت راسها عشان عايزة فلوسها" وفق المتهمة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها، ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.