شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نسعى لتوثيق انتهاكات إسرائيل ضد فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ هناك حراكًا دبلوماسيًا للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الزيارات الأممية تستهدف توثيق المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأوضح أنّ هناك تغييرا في الرأى العام الغربى اتجاه ما يحدث فى غزة من انتهاكات ترتكبها إسرائيل، بسبب تحرك الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامى والمسئولين الأمميين.

وتابع: "جميع الأطراف الفاعلة الآن تبذل جهودا لتنفيذ مطلب الأمين العام للأمم المتحدة، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة".