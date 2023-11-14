شكرا لقرائتكم خبر عن مقابر جماعية تستر الشهداء وتفضح انحطاط الصهيونية.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مقابر جماعية تستر الشهداء وتفضح انحطاط الصهيونية.. الأطقم الطبية فى غزة تحفر مقبرة للشهداء داخل مستشفى الشفاء.. الطيران الإسرائيلى يواصل حصاره وقصفه العنيف لمحيط المستشفيات.. الفصائل ترد برشقات صاروخية على تل أبيب والعين الثالثة وكيسوفيم".

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