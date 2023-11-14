شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: محادثات مع منظمات إنسانية وأطراف ثالثة لإخلاء مستشفيات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية الأمريكية عن إجراء محادثات مع منظمات إنسانية وأطراف ثالثة بشأن إخلاء مستشفيات غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، بحث هاتفيا، مع نظيره البريطانى ديفيد كاميرون، تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك الجهود الرامية إلى زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى غزة.