الداخلية تنفي تحذيرها للمواطنين من عصابة لسرقة المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفت وزارة الداخلية صحة بيان متداول عبر مواقع التاوصل الاجتماعي بشأن تحذير المواطنين من تشكيل عصابي لسرقة المنازل.

الأجهزة الأمنية رصدت إعادة تداول بيان منسوب لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم إستعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياة أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجانا، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن ما تم إعادة تداوله فى هذا الشأن "قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته". كما سبق تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية.

وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية بتلك الدول نفت تلك الادعاءات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.