"تهشم بالرأس ونزيف دموي".. عرض المتهم بقتل والده بالزيتون على الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهم بقتل والده المسن عقب التعدي عليه بالضرب في منطقة الزيتون، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي، لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة أو مُهدئة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنه مُسن في منتصف العقد الثامن، ومصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشم بالرأس، أدى إلى كسر بالجمجمة، مع وجود كدمات متفرقة بالجسد نتيجة الضرب والتعذيب، وتسبب ذلك في حدوث نزيف دموي أدى لتوقف أجهزة الجسم عن العمل، والوفاة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن عمره 75 عام، وعلى جسده آثار ضرب، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله، حيث قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.