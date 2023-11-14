السجن 15 عامًا للمتهم بخطف طفل وهتك عرضه بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحد الأشخاص بالسجن 15 عاما، لاتهامه بخطف المجني عليه الطفل "م. أ" بالإكراه وهتك عرضه بالقوة.

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة "أ. ع" المتهم في القضية رقم 1362 لسنة 2023 جنايات السلام ثان، والمقيدة برقم 1890 لسنة 2023 كلي، للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه في يوم 1 / 6 /2023 بدائرة قسم شرطة السلام ثان محافظة القاهرة خطف المجني عليه الطفل "م. أ" بالإكراه بأن أشهر بوجهه سلاحًا أبيضًا، ما بث الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته وتمكن بتلك الطريقة من اقتياده إلى مكان بعيد عن أعين الناس بأحد العقارات غير المأهولة بالسكان.

وذكر أمر الإحالة أن الجناية هذه اقترنت بجناية هتك عرض المخطوف بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن أشهر بوجهه سلاحًا، الأمر المعاقب عليه في قانون العقوبات.

وحكمت الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عاما عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.