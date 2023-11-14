مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى الأمل خارج الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال مدير الإسعاف بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن العمل جارٍ على إخلاء الأطقم الطبية من داخل مستشفى القدس، معربًا عن أمنياته في إتمام العملية بنجاح دون تعرضهم لقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف جبريل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: أن المستشفى محاصر منذ 4 أيام، مشيراً إلى أنهم اضطروا لنقل المرضى والمصابين إلى مستشفيات ومراكز أخرى جنوب قطاع غزة، مبينا أن هناك 5 سيارات تابعة للجمعية، من أصل 37، تعمل في المنطقة الآن، منوهًا إلى أنها مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود.

وأكد جبريل أن حركة سيارات الإسعاف بطيئة؛ لأن وسائل الاتصال مقطوعة بشكل كامل مع خدمات الإسعاف والطوارئ، منوها إلى أن سيارات الإسعاف تحاول جاهدة الوصول إلى أماكن القصف، وأطقمنا لازالت تعمل في الميدان خاصة أن المستشفيات بدأت في التوقف عن الخدمة.

وأوضح جبريل أن مستشفى الأمل في منطقة جنوب قطاع غزة بات خارج الخدمة؛ بسبب توقف المولد الرئيسي، معلنًا إيقاف كل الأقسام باستثناء قسمين لتقنين العمل داخل المستشفى.

وأكد أن إدارة المستشفى قررت الإبقاء على عمل قسم الطوارئ وحالات الولادة المستعصية، محذرًا من أن تلك الأقسام قد تتوقف عن العمل في أي لحظة لعدم توافر الوقود.