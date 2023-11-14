شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تستضيف يوم الصلاة "معاً من أجل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم اجتماع للصلاة والعبادة لأجل مصر برعاية الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في كلمتهِ: نجتمع اليوم من كنائس مختلفة للصلاة معًا لأجل مصر، إذ يؤكد الله لنا أنه يعطينا أفضل مما نتوقع أو نفتكر عندما نتحد بهِ.

واستكمل رئيس الأساقفة: أن وعد الله لنا ونحن نصلي اليوم من أجل مصر، هو وعد الاستجابة لكل ما نطلبهُ في الصلاة، إذ يقول الكتاب"إِنْ ثَبَتُّمْ فِيَّ وَثَبَتَ كَلاَمِي فِيكُمْ تَطْلُبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ." (يو 15: 7).

وأكد القس مودي فيليب راعي الكنيسة الرسولية بجزيرة بدران في كلمتهِ: أن كل اجتماع للكنيسة هو عيد، إذ نحن كنيسة مقدسة واحدة جامعة رسولية، مضيفاً أن يضع الله في قلوبنا شوق لخدمتهِ.

وأضاف القس سامح حنا راعي كنيسة قصر الدوبارة، إن هدف المسيح هو أن الكنيسة تكون مثمرة، حيث نحتاج أن نقدم توبة للرب لكي نتمم رسالة المسيح في حياتنا.

وصلى الأسقف عادل هارون، من أجل البلاد والمنطقة المحيطة بها، أن يعطي الرب السلام ويوقف كل شر، مستكملاً نحتاج أن نقف رجلاً واحداً من أجل بلدنا و كنيستنا.

واستكمل القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، الصلاة من أجل أن يعطي الله لنا البصيرة ويفتح قولبنا لكي تمتلئ حياتنا بالنعمة.

وحضر اليوم القس سامح موريس والقس ناشد غالي والأسقف عادل هارون والقس فكري رجائي والمرنم إسحاق كرمي والمرنم كيرُلس مجدي ومجموعة مرنمين من مختلف الكنائس.



جانب من الصلوات



الأقباط فى الصلوات



كلمة المطران سامى فوزى