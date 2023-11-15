شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 15/11/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:20
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 2:42
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:47
موعد صلاة الظهر 11:36 م
موعد صلاة العصر 2:34 م
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:16 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:36
وقت صلاة الظهر 11:28
موعد صلاة العصر 2:30 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:10 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 11:34 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:19
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