إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة ترويج المخدرات في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، بإحالة تشكيل عصابي للمحاكمة لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بمزاولتهم نشاطًا إجراميًا في ترويج الهيروين المخدر داخل سيارة ملك أحد المتهمين، حيث تقوم 3 متهمات باستقطاب عملائهم، وبمواجهتهم أقروا بما جاء بمحضر الضبط.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض على 3 سيدات وعاطل بحوزتهم هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح ناري بحدائق القبة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام- بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول- مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.