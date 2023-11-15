شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتضيف شريك جديد.. 9 مستندات مطلوبة لتعديل رخصة محل فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثيرون من أصحاب المحال في محافظة الجيزة، عن المستندات والأوراق المطلوب توفيرها عند التقدم بطلب للمراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة، لتعديل رخصة محل بإضافة شريك جديد.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الـ9 مستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بإضافة شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية والعامة.

1-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.

2-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء، والأصل للاطلاع.

3-صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال)، والأصل للاطلاع.

4-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

5-أصل رخصة المحل.

6-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم، و(الأصل للاطلاع).

7-صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد و(الأصل للاطلاع).

8-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

9-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.

ويُذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها: (الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي – تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري – تعديل ترخيص محل عام – نقل رخصة محل تجاري أو صناعي – إلغاء تراخيص المحال – استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام – طلب مهلة فتح محل – تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري – نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل).