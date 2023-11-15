وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: تصريحات المبعوث الأمريكي فاشية سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أشاد حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، بالمقابلة الصحفية التي أجرتها الإعلامية لميس الحديدي مع المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد.

وأوضح عصفور، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الثلاثاء، أن اللافت للنظر في تصريحات المسؤول الأمريكي أنها بدت واضحة دون مواربة، وحدد ماذا تريد واشنطن من المنطقة، وأنها جاءت كاشفة عن الموقف الأمريكي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، وأنها ليست فقط شريكة في الحرب لكن بطريقة سرده للمعلومات تأكد أن واشنطن كانت شريكة في الإعداد أيضاً لطريقة هذه الحرب.

وقال الوزير الفلسطيني الأسبق: جرى تعيين المبعوث الأمريكي في السادس عشر من أكتوبر أي بعد أسبوع واحد فقط من بدء العدوان، وأيضا قبيل عملية التوغل البري الإسرائيلية، وهو بمثابة مندوب أمريكي سامي في قطاع غزة تماماً كما تم تعيين برايمر في العراق قبل سنوات.

ولفت، إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي ضد حماس هي بمثابة فاشية سياسية لأن واشنطن تخطط لاستئصال سياسي لهذا الفصيل الفلسطيني من الحياه السياسية، وهي التي أصرت على دمجه فيها في عام 2006 ، وأرغمت السلطة الفلسطينية على إجراء انتخابات وإشراك حماس بها دون قيود أو شروط والآن يتحدثون عن استئصالها، معلقا: "هي أمور لم تصل لها الهتلرية في العقود الغابرة".