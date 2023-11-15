عبدالسند يمامة: مارست المحاماة منذ 50 عاما ولم يكتب لي أحد حرفاً واحدا في مرافعاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية: إنني أمارس مهنة المحاماة منذ 50 عاما ولم يكتب له أحد حرفاً واحدا في مذكراتي ومرافعاتي.

وأضاف يمامة: تم اختياري ضمن من يمثل حزب الوفد لوضع دستور 2012، حيث نظرت حينها بنظرة موضوعية وأصدرت كتابي بعنوان: «المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية».

وأضاف "يمامة"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: قدمت كتابي لأعضاء لجنة وضع الدستور، تضمن دراسة 6 دساتير عالمية مع الدساتير المصرية، وأصدرت منه الطبعة الثانية خلال صدور دستور 2014.

ولفت إلى أن لديه نظرة انتقادية للباب الخامس في دستوري 2012 و2014 لأنه خرج عن تراثنا، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد هيئة المكتب تشكل من الإخوان ومعهم أيمن نور، حيث قدم اعتراضه، فشُكِّلَت على غير اللائحة.

وأوضح أنه خرج من اللجنة، وأقام دعوة خاصم فيها رئيس الجمهورية آنذاك وحسام الغرياني رئيس الهيئة، واختصم كذلك الـ 100 عضو بالهيئة التأسيسية.