بالفيديو.. متصلة: حماتى عاوزه ابنها يطلقنى عشان الخلفة.. وأمين الفتوى يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - أجاب الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "أسماء"، مفاده، أنها متزوجة من 11 عام، ولديها مشكلها فى الإنجاب، من ناحية الزوج، وقامت بعمل حقن مجهري، لافتة إلى أن حماتها تريد أن تطلقها، وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، مساء الثلاثاء: "واضح إن المشكلة فيها أبعاد أكثر بكثير مما قالت، هى عاشت مع زوجها 11 عاما، وهذا دليل على وجود مودة بينهما، وبالتالى ليس من السهل أن تؤثر حماتها على ابنها لكى يطلقها، لكن يبدو أن الأم لها رأي أخر".

وتابع: "عليها أن تقنع زوجها للذهاب لدار الإفتاء المصرية لمناقشة المشكلة والوصول إلى حلول، لكى نعرف ما سبب تغير حماتها معها".