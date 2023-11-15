مدير مستشفى الشفاء في غزة: دبابات الاحتلال على بعد 100 متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء في غزة، أن الأطقم الطبية داخل المجمع تجري عمليات جراحية بالإمكانيات اليدوية وبدون تأخير، كما أن الأطقم الطبية غير قادرة على تقديم أي شيء للمرضى والمصابين.

وقال محمد أبو سليمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": إن مجمع الشفاء الطبي به الآن 600 جريح، و500 مريض كلى، و36 طفل في الحضانة، و300 عضو من الطاقم الطبي، و5 آلاف نازح أغلبيتهم أطفال ونساء.

وأضاف، مساء اليوم الثلاثاء: لن يتم ترك مجمع الشفاء الطبي في غزة، وسنكمل علاج المصابين حتى لا يموتوا، والخروج سيكون إلى مستشفى آمن.

وتابع: نريد لأطفالنا وجرحانا الحياة، نريد أن يتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما أن الشهداء في كل مكان في الشارع ولا يمكن الوصول إليهم، حيث تبعد دبابات قوات الاحتلال عن المجمع بـ100 متر.

وأوضح: محطات الأكسجين في مجمع الشفاء لا تعمل، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يتحدث إلينا بصورة مباشرة أو عبر وسطاء لترك مجمع الشفاء، ولكن الرد الثابت هو عدم ترك المجمع إلا للخروج لمستشفى آخر وعبر ممر آمن.

ولفت، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت العديد من الأماكن داخل مجمع الشفاء بغزة، حيث تم ضرب محطة الوقود وخزان الماء والعديد من العيادات.

واختتم حديثه قائلا: "أقسمنا على هزيمة الاحتلال، نحن الآن لنا 40 يوما في مجمع الشفاء، ولكن منذ 5 أيام لا يدخل أحد ولا يخرج من مجمع الشفاء، كما أننا نطمئن على عائلتنا من خلال اتصال هاتفي كل 6 أيام ولعدة دقائق فقط، الوضع كارثي ومحزن للغاية".