المبعوث الأمريكى بالقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط: الوضع الإنساني فى غزة صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط: إن الوضع الإنساني فى غزة بالغ الصعوبة، مشددًا على ضرورة أن تكون إسرائيل حذرة وتحترم المدنيين والأبرياء، قدر الإمكان فى أماكن تلقي الخدمات الإنسانية.

وأضاف ساترفيلد، خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الثلاثاء: عدد القتلى والجرحى مرتفع جدًا وهو أمر مقلق للغاية، مشيرًا إلى أن حماس تريد حماية مقاتليها ومراكز قيادتها على حساب أرواح الفلسطينيين.

وأردف: حماس تعمدت تحديد قواعدها الرئيسية فى الأماكن التى تتوفر فيها المؤسسات الإنسانية والمستشفيات، مؤكدًا: "تحدثنا بشكل مباشر مع إسرائيل بأنه بات لزاما عليها فعل المزيد لتجنب المدنين المزيد من القتل".

وأكمل: "الحرب مستمرة حول المستشفيات فى غزة لأن هذا هو المكان الذى تطلق منه حماس النار، موضحا أن يتعين على إسرائيل أن تكون حذرة قدر الإمكان فى التعامل مع هذه الظروف الحساسة المتسمة بالهشاشة".

وتابع: يجب أن يكون هناك صوت فلسطيني فى مستقبل كل من غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن موقف الولايات المتحدة فى قضية التهجير هو نفس موقف مصر ودول الجوار "لا للتهجير"، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك حل الدولتين، مشيراً إلى أن هدف إسرائيل هو عدم سيطرة حماس على غزة.

وأوضح ساترفيلد، أن كل من انتقل لجنوب غزة لابد أن يكون قادرا على الرجوع للشمال مرة أخرى، مشددًا على أن الإرادة والعزم الفلسطينيي سيشكلان مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا أن مستقبل السكان الفلسطينيين فى غزة يجب أن يكون فى غزة.