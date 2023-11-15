شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مجمع مستشفى الشفاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى مجمع مستشفى الشفاء فجر اليوم حسبما نشرت وسائل إعلامية.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية أبلغت بنيتها اقتحام مستشفى الشفاء فى قطاع غزة، وقالت إنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.

وأشارت الوكالة إلى أن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركا عاجلا لضمان عدم المساس بأي من المتواجدين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ عملية الأربعاء ضد حماس داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وتابع "تضم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين".