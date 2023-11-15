شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالبنوك تعقد مؤتمرا حاشدا اليوم لدعم السيسي فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن النقابة تعقد ظهر اليوم الأربعاء مؤتمرا عماليا حاشدا، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت قد وجهت سولاف درويش، تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لنداء المصريين الذين خرجوا في جميع ميادين مصر لتأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت، إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الانجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.

وأعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها التامة فى استجابة المصريين لدعوة الرئيس السيسى التى أطلقها فى كلمته فى ختام مؤتمر حكاية وطن بالمشاركة الايجابية والموسعة فى هذه الانتخابات ليرى العالم كله عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية فى أروع صورها.