شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جامعة عين شمس تطلق حملة لقياس الضغط والسكر والتوعية حول الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع اليوم العالمى لمرض السكر ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر، غدا الخميس بالحرم الرئيسي للجامعة وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من كليتى الطب ، والتمريض، ووجود استشاريين فى السكر والغدد الصماء.

وتبدأ فعاليات الحملة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وتتضمن الحملة قياسات ضغط وسكر وسكر تراكمى وتوعية خاصة بالمرض، ويستفيد من الحملة جميع أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة والطلاب.

كما تنظم جامعة عين شمس ممثلة فى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، غدا الخميس، المعرض الخيري للملابس " تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.