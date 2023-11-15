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وزارة الصحة تكشف أهمية وسائل تنظيم الأسرة: تحمى من المضاعفات الخطرة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة وقالت إنها تحمى الأمهات من المضاعفات التالية:

 

- النزيف الذى قد يؤدى إلى الوفاة. 

- هشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم. 

- الإصابة بالعديد من الأمراض مثل سوء التغذية والأنيميا والإجهاد العصبى.

 

وكانت وزارة والسكان قالت إن معدل الإنجاب الكلي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2023 بلغ 75%.

 

وأشار الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن نسبة الأمية بين السكان عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2023 بلغت 6%.

 

واستكمل: "نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة عام 2023 بلغت 75%".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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