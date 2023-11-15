شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية وسائل تنظيم الأسرة: تحمى من المضاعفات الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة وقالت إنها تحمى الأمهات من المضاعفات التالية:

- النزيف الذى قد يؤدى إلى الوفاة.

- هشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم.

- الإصابة بالعديد من الأمراض مثل سوء التغذية والأنيميا والإجهاد العصبى.

وكانت وزارة والسكان قالت إن معدل الإنجاب الكلي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2023 بلغ 75%.

وأشار الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن نسبة الأمية بين السكان عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2023 بلغت 6%.

واستكمل: "نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة عام 2023 بلغت 75%".