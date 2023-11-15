شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييم الثانوى العام بامتحانات الترم الأول على مستوى الإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تقييمات طلبة الثانوى العام بامتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد على مستوى الإدارات والمدارس، موضحة أنه لا توجد أسئلة موحدة على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظات بل سيتم وضع الأسئلة من خلال التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية والمدارس، على أن يتم الإشراف والمتابعة على سير الامتحانات من خلال الوزارة، خاصة الامتحان الإلكترونى ومنصة الامتحانات التى يتم إتاحتها من خلال الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية أكدت فيه أنه فى إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تتم مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

وشددت على ضرورة مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الأول الثانوي فور استلامه، والتأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت، وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.