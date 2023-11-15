شكرا لقرائتكم خبر عن 84 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية في مصر. وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية في مصر، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية في مصر.

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