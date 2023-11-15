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84 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية في مصر.

 

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية في مصر، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة الدينية في مصر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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