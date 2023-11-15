شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. البوتكس يتكون من سموم البوتيوليزم المتواجدة بالفسيخ الفاسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة عبير عبد العزيز المدير الفنى لقسم الأغذية الميكروبيولوجية بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، أن البوتكس الذى يستخدم في التجميل عبارة عن سموم البوتيوليزم الموجودة فى الفسيخ عندما يكون فاسدا، وكلما زادت هذه السموم زادت فائدتها في التخلص من تجاعيد الوجه وعلاج الكثير من الأمراض.



د عبير عبد العزيز

وأوضحت، لـ ”الخليج 365” أن البوتكس هو عبارة عن سموم البوتيوليزم والتى يتم حقنها للتخلص من التجاعيد وأحيانا يستخدم فى حالات الصداع النصفى، لذلك تنصح عند حقنه أن يتم حقنة بطريقة سليمة وعلى أيدى أطباء متخصصين وفى مراكز معتمدة، لأنه إذا تم حقنه بطريقة خاطئة يحدث التسمم، وقد يؤدى إلى الشلل، لافتة إلى أن البوتكس يستخدم فى علاج الحول وفشل عنق الرحم، و"الترميش" وعسر البلع التشنجى واستخدامه في علاج تجاعيد الوجه والرقبة.

وأشارت إلى أن التسمم ببكتيريا البوتيوليزم مرض يهدد الحياة، حيث تنتج هذه السموم فى بعض الأغذية وأشهرها الموجود فى الفسيخ والملوحة، لافتة إلى أن هذه البكتيريا منتشرة فى التربة والمياة والأنهار وأمعاء الأسماك، موضحة، انها بكتيريا متحوصلة وإذا أتيحت لها فرصة النمو فى ظروف خاصة مثل عدم وجود الأكسجين والحموضة القليلة تقوم بافراز سموم البوتيوليزم، وهى عبارة عن 7 أنواع، مشيرة إلى أن النوع الذى ينتج من الفسيخ هو أقوى أنواع السموم، وهو مقاوم للحرارة، بحيث إنه إذا تم تسخين أو طهى الفسيخ لا يتم القضاء عليه، ولا يتم التخلص منها إلا عند درجة حرارة تصل إلى 70 درجة لمدة ثلث ساعة، أو 83 درجة لمدة 10 دقائق.

وأضافت، إن أعراض هذه السموم تتلخص فى صعوبة البلع وجفاف الحلق والرؤية المزدوجة وضعف عام فى العضلات وشلل بجانب واحد من الوجه، ثم ينتقل إلى الأكتاف ثم إلى الأرجل، حيث أن هذه السموم تقوم بعمل تثبيط لمادة الاسيتيل كولين المسئولة عن انقباض العضلات، مما يؤدى إلى شلل بعضلات التنفس وهذا ما يؤدى إلى الوفاة .

وقالت، إنه عند الإصابة بهذه السموم تعتبر حالة طارئة لابد من إسعافها على الفور فى المستشفى بمراكز السموم لإعطاء المريض الترياق المضاد للسموم، وإلا يتوفى المريض خلال 4 ساعات من تناول الفسيخ .

وأشارت إلى أن صنع الفسيخ فى المنزل بطريقة غير صحيحة هو السبب الرئيسي فى حالات التفشيات الوبائية، لأن ربة المنزل لا تجيد الطرق الصحيحة لصنع الفسيخ أو الأغذية الأخرى التى تقوم بتعليبها، ويفضل تناول هذه الأطعمة من مصادر موثوق فيها أو شركات معروفة، مع تجنب الأغذية المعلبة التى حدث لها تغيرات فى تكوينها ومؤشرات افساد الاغذية المعلبة هى: انتفاخ المعلبات أو الرائحة الكريهة، أو عند انتهاء الصلاحية، وننصح ربة المنزل بعدم تذوقها لأنها قد يعرضها للوفاة لأنها تحتوى على السموم.