شكرا لقرائتكم خبر عن هلال جمادى الأولى يزين السماء اليوم ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت، عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
القمر وصل منزلة الاقتران الإثنين 13 نوفمبر 2023 عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض.
يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.
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