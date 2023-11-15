شكرا لقرائتكم خبر عن 37 يوما على فصل الشتاء.. يبدأ رسمياً 22 ديسمبر بالنصف الشمالى للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 37 يوما باتت تفصلنا على نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، بعد أن بدأ فصل الخريف رسمياً السبت 23 سبتمبر الماضى الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما.

وفي يوم 22 من شهر ديسمبر تقريباً تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي إنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.