شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" تجرى أبحاثا لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أبحاثًا ميدانية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بقرى منية الرقة ومسجد موسى والرقة القبلية بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

ولفت المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، إلى أن سبل تعزيز التعاون مع جمعية قلوب نابضة، تطرق إلى إجراء أبحاث ميدانية تمهيدًا لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أن آليات توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية تمر بالعديد من المراحل، منها إجراء مسوحات مجتمعية لتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وأبحاث ميدانية لدراسة الحالات الإجتماعية للأسر لضمان توصيل المياه للأسر المستحقة.

وتابع المهندس منصور بدوي، أن الشراكة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية تؤتي بثمارها في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير كوب مياه نظيف، مشيرًا إلى أن الشركة لا تألو جهدًا في التعاون البناء مع الجمعيات الأهلية، سعيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة المواطنين بالريف المصري.