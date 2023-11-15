شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ندوة حول سرطان الثدى للتوعية بأهمية الكشف المبكر والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة نرفانا حسين الأستاذ المساعد بقسم طب وعلاج الأورام بكلية الطب ومستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة.
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء، وتحدث في الندوة كل من الدكتور هيثم أحمد عبد القادر مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب، والدكتورة يسرا فتحي طنطاوي مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب.
وتناولت الندوة موضوعات منها: أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، طرق الكشف وأعراض المرض، كيفية الفحص الذاتي للثدي، عوامل الخطورة، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة.
وحضر الندوة 56 من السيدات العاملات بمختلف جهات الجامعة.
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